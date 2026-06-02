お笑いタレントのスマイリーキクチが２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳ上の誹謗中傷をごみのポイ捨てに例えて対応策を提言した。東京・渋谷区では１日からごみのポイ捨てをした人に過料２０００円を徴収する制度を開始した。渋谷区ではコロナ禍後、駅周辺ではごみのポイ捨てが激増。区の巡回員らが２４時間巡回し、ポイ捨てを発見し次第、過料２０００円を徴収する。キクチはこのニュースを引用し「どんな道でも人が