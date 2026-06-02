【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透（36）が6月1日、結婚を発表した。YouTubeチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信で明らかにした。【写真】「KOC」王者、話題の結婚報告イラスト◆堂前透、結婚発表堂前は、配信中に「結婚しました」と突然報告し、相方の兎は「おめでとね！」と驚きつつ祝福。改めて「入籍しました」「10日ほど前に」と堂前が話すと、兎は「えぇ？そうな