人気ギャルYouTuberの「うさたにパイセン」こと岩本紗也加さん（31）が、2026年5月29日にYouTubeを更新。結婚と妊娠を発表した。「一生一緒にいて支えてあげたい」うさたにパイセンは22年12月に結婚を発表したが、25年6月、YouTubeで離婚を発表。Xでは、元夫からのDVやモラハラがあったことを明かしていた。26年1月には、東京から山に移住したことをインスタグラムで報告した。5月29日の動画では、「元日本一の理容師」として、男