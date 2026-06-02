心因性腰痛は穴の開いたバケツ状態！月にどのくらいお金が掛かる？ 心因性腰痛に悩むとお金がかかる ●腰痛治療にはさまざまな方法がある腰痛に関する治療グッズやサプリメントは今や『腰痛マーケット』として大きな経済効果を生んでいます。例えばマッサージ。１時間６０００円の普通のマッサージであったとしても、月に１回通うだけで年間７２０００円の払出となります。サプリも月２０００円ほどであっ