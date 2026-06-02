冷凍フルーツでおいしく栄養を摂る方法 朝食には冷凍フルーツヨーグルトを 「フルーツは生が一番」は思いこみ？ 多くのフルーツには、鉄の吸収を助けるビタミンC、とくに黄色いフルーツなら感染症予防に効果のあるビタミンAがたっぷり含まれています。 ぜひとも毎日食べてもらいたいフルーツですが、総じて値段が高く、買うのをためらってしまいがちですよね。保存できる期間が