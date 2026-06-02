夫に逃げられ、絶望の淵に立たされていたレストランのマダム。 彼女を救ったのは、「金で動く」と豪語する一人の天才シェフでした。 しかし、店が軌道に乗った矢先、かつて彼女を捨てた“元夫”が図々しくも戻ってきて……。 大人気料理劇画『ザ・シェフ』第9話「執念」のあらすじと見どころをご紹介します！ 絶望の淵にいたマダムを救った「幻の料理人」 フレンチの店を持つという夢を抱いていたものの、夫に逃げられ