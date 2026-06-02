ずっと自分で歩くための筋力をキープする『大また踏み出し』 大また踏み出し(フロントランジ) 足を前に大きく踏み出し、戻す、をくり返します。または大きく踏み出しながら歩いてもOK。 回数の目安:1セット・10回×1日1～3セット ①大またで前に踏み出す：両手を腰に当ててまっすぐ立ち、片足を大きく前に踏み出す。できるだけ大またて