残留農薬がたくさんある危ない中国産野菜はどこで消費されているのか？ 危ない中国産野菜はどこで消費されているのか？ 日本の野菜の需給構造は、国内生産量が8割、輸入量が2割を占めます。金額ベースの全体では3兆円近く、このうち約15％程度が輸入野菜（生鮮野菜3割、加工野菜7割）になり、中国産が半分を占めます。 しかし、スーパーの野菜売り場で中国産はまず見かけません。かつて基準値を大幅に超え