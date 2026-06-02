東京時間10:40現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.71（-0.45-0.49%） NY市場はイランが米との間接協議を停止との一部報道に買いが強まり、5％超の上昇。時間外では少し調整が入っている。