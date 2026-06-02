東京時間10:39現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23645.00（-78.00-0.33%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4516.00（+9.70+0.22%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先は反落、時間外では小幅に買い戻し、東京金はやや軟調