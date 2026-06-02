【新興国通貨】元高進む、対円で1992年来高値圏＝中国人民元 元高が優勢。ドル人民元は昨日付けた直近安値6.7648元を下回り6.7638元までドル安元高が進行。2023年2月以来のドル安元高。対円では昨日の23.608円を超えて23.611円を付けた。こちらは1992年以来の元高圏となる。 CNYJPY23.610USDCNY 6.7648