USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.235.295.085.90 1MO6.435.165.696.30 3MO7.135.216.176.34 6MO7.815.556.826.75 9MO8.095.817.226.97 1YR8.386.197.647.18 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.297.946.46 1MO6.307.946.35 3MO6.828.096.25 6MO7.588.616