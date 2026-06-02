台風6号は、6月2日の夜遅くから3日未明にかけて高知県に接近する見込みで、気象台は、県内に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると注意を呼び掛けています。台風6号は、2日午前9時には、屋久島の南西約190キロにあって、1時間に約25キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風