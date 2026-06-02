四川省成都市の繁華街、春熙路にある時代広場の一角。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月2日】中国四川省統計局は1日、同省の成都市と重慶市を中心とする「成渝地区双城経済圏」の2025年の域内総生産（GDP）が9兆536億900万元（1元＝約24円）に達し、前年比5.6％増加したことを明らかにした。2大中核都市の機能が絶えず向上した。成都の経済総量は2兆4763億6千万元で、成渝地区双城経済圏の27.4％を占めた。重慶都心部は2