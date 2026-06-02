女優の鈴木保奈美（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に活動を終了した嵐への感謝をつづった。「昨夜はリアタイできた」とつづり、嵐のライブの生配信をリアルタイムで視聴したことを報告した。「ありがとう嵐。2018年のツアーのパンフレットとともに」とつづり、20周年の記念ツアーのパンフレット写真を投稿した。「ARASHI forever」と添えた。鈴木は以前から嵐のファンを公言しており、メンバーとも映画