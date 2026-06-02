女優の趣里（35）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。5月30、31日の母・伊藤蘭（71）のコンサートツアー東京公演にゲスト出演した趣里。「本当にありがとうございました！」とつづり、伊藤と自身をバンドメンバーが囲む集合ショットを披露した。1日目と2日目のミニスカートの衣装姿もアップした。趣里は昨年8月に元「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝との結婚と妊娠を発表。9月