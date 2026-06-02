気象庁は、2日午前11時に四国地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨前線や台風6号の接近に伴い、すでに四国ではまとまった雨が降っています。今後もしばらく曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁は先ほど、四国地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より3日早く、昨年より16日遅い梅雨入りとなります。なお、台風6号は2日夜遅くから3日明け方にかけて、四国地方に最も接近する見込みで、高