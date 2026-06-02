米クラシック3冠の最終決戦「第158回ベルモントS」（G1、6日、サラトガ、ダート2000メートル）は1日、出走馬9頭と枠順が確定した。3冠初戦ケンタッキーダービー2着後、中1週となる3冠第2ラウンドのプリークネスSをパスし、中4週のここ一本に狙いを絞ったレネゲイド（牡3＝T・プレッチャー、父イントゥミスチーフ）が3倍でモーニングライン（主催者の想定オッズ）1番人気に設定されている。枠は4番に決まった。2冠制覇が懸かる