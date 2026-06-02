フリーアナウンサーのヒロド歩美が、きょう2日放送のABCラジオ『ウラのウラまで浦川です』（月〜木後3：00）に出演する。【画像】ヒロド歩美アナの“先輩”…ABC・浦川泰幸アナ元ABCのヒロドアナが、ABCラジオに出演するのは、番組アシスタントを担当していた『Sky presents 中村七之助のラジのすけ』を2023年9月末に卒業して以来、約2年8ヶ月ぶりとなる。ヒロドアナは現在、『報道ステーション』スポーツキャスターや、夏