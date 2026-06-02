気象庁は四国に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】四国に線状降水帯予測情報きのう1日からきょう2日午前にかけて沖縄や奄美に直撃した台風6号は北上を続けていて、きょう2日午後には西日本の南に進むとみられています。このため西日本の太平洋側では激しい雨が予想されていて、気象庁は四国で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。高知県や徳島県ではきょう2日夜からあす3日未明にかけて線状降水帯が