【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イランの主要通信社タスニム通信は１日、イラン政府がレバノンでのイスラエルの攻勢に反発して、米国との戦闘終結に向けた「覚書」を巡る交渉を停止すると報じた。トランプ米大統領はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談し、攻撃の抑制を働きかけたが、イランと交渉を継続できるかどうかは不透明だ。イランは４月に米国と停戦で合意した際、イスラエルとレバノンの親