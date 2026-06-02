元阪神で１９７６年ドラフト１位左腕の益山性旭（ますやま・せいきょく）さんが先月１７日に肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが２日、分かった。７１歳だった。葬儀、告別式は近親者のみで執り行われた。兵庫県出身の益山さんは福島商から７２年ドラフトで大洋から４位指名を受けるも入団を拒否。帝京大を経て１９７６年ドラフト１位で阪神に入団。ルーキーイヤーの１９７７年には２８試合に登板し、３勝をマークし