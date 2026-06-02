先ほど宮崎県に、レベル3土砂災害警報が発表されました。【映像】宮崎県にレベル3土砂災害警報発表台風6号の北上に伴い梅雨前線の活動が活発になっていて、宮崎県では、きのうから断続的に雨が強まっています。宮崎市、日南市、延岡市、西米良村では土砂災害の危険度が高まっているとして、気象庁は、さきほどレベル3土砂災害警報を発表しました。新しい警報が運用されてから初めての発表です。数時間後には、危険な場所か