瀬戸内地方は、台風6号や前線の影響で全域で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかり、夜遅くは非常に激しく降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。海沿いを中心に風が次第に強まる見込みです。日中の最高気温は岡山で23度、津山で22度、高松で25度でしょう。1日よりも5度以上気温が低くなります。 3日は明け方にかけて雨や風が強まり、荒れた天気となる見通しです。朝からは曇りでしょう。朝の最低気温は岡山