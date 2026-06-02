6月1日、Prime Videoは、日本時間6月4日から始まる「NBAファイナル2026」の全試合を配信すると発表し、日本のスタジオや現地アリーナからの中継に参加する豪華出演者を公開した。 今シーズンのNBA王者を決めるファイナルは、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズが激突する。Prime Videoではこの頂上決戦を全試合ライブ配信し、多彩なゲストやMC陣が中継を盛り上げる。