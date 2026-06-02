クボタが動意づき、上昇率は一時８％に迫った。米ホワイトハウスは１日、トランプ米政権が海外から輸入する農業用機器に対する関税を２５％から１５％に引き下げると発表した。これを受け、クボタの北米向け農機事業の業績押し上げ効果を巡る思惑が広がり、買いが集まったようだ。 出所：MINKABU PRESS
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