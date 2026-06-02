TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の脚本を手がける兵藤るりのインタビューコメントが公開された。 参考：小手伸也、『時すでにおスシ!?』第9話にゲスト出演SNSでの“出演希望”コメントが現実に 本作は、永作博美演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカ