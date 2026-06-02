ニセ税理士の男（70）を逮捕 無資格で税理士業務を行ったとして、岡山県倉敷市玉島乙島の無職の男（７０）が、きょう（２日）逮捕されました。 警察によりますと、男は２０２３年７月ごろ～２０２５年９月ごろまでの間、税理士の資格が無いにもかかわらず、浅口市と岡山市の会社２社の消費税と地方消費税の確定申告書計５通を作成した税理士法違反の容疑が持たれています。 国税局が警察に告発 今年１月、広島国税局から