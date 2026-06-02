マーチャント・バンカーズが続伸している。１日の取引終了後に、視覚・音声・言語を融合した高精度なＡＩ制御技術を軸に顔認証システムや対話型アバターなどのサービスを提供するＴＩＧＥＲＥＹＥ（東京都中央区）株式の２１．０％を７月に取得し持ち分法適用関連会社とすると発表しており、好材料視されている。 資本参加を機に、ＴＩＧＥＲＥＹＥ社を今後のＡＩ分野における成長戦略のパー