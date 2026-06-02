セレンディップ・ホールディングスは４日ぶりに急反発し、５月２８日につけた上場来高値を更新した。同社は事業承継を目的としたＭ＆Ａによって、売却をしない長期保有を前提として中堅・中小企業をグループ傘下に収め、経営受託や事業再生などを行う。１日の取引終了後、製造業その他事業会社の株式取得や保有、管理を手掛ける新会社「ものづくり事業承継ホールディングス」（ＪＭＳ）を設立すると発表してお