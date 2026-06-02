和心は３日ぶりに大幅反発している。１日の取引終了後、５月の事業進捗レポートを発表した。インバウンドＭＤ事業の既存店売上高は前年同月比１５．５％増と１５カ月連続で前年同月を上回っていることに加え、増収率も４月の同０．８％増から大幅に拡大しており、好感した買いが集まっている。なお、常設店舗全店売上高は同６０．１％増となった。 出所：MINKABU PRESS