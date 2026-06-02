デジタルアーツは大幅安。ＳＢＩ証券が１日付で投資判断を「買い」から「中立」へ、目標株価を１万５５００円から４５００円へ引き下げており、これが売り材料視されている。 証券会社によると、ＧＩＧＡ特需を取り巻く環境変化と企業向けの弱さを踏まえたという。業績予想を下方修正し、２７年３月期の売上高を１５４億３６００万円から１２３億２０００万円（企業予想は１２０億円）へ、営業利益を８５億３８００万