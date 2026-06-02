午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５４、値下がり銘柄数は１２７９、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、石油・石炭、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、機械など。 出所：MINKABU PRESS