山洋電気は３日ぶりに急反落している。１日の取引終了後、アクティビストとして知られるストラテジックキャピタル（東京都港区）による株式保有比率が１５．８９％から１４．８４％に低下したことが明らかとなり、これに反応した売りが出ている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は５月２５日。保有目的は株主価値向上のために建設的対話及び重要提案行為などを行うこと、並びに純投資としている。