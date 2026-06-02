アシロが３日ぶりに反発している。１日の取引終了後に、企業の法務関連業務を包括的にサポートする「ＬｅｇａｌＢａｓｅ」について、イオンフィナンシャルサービス子会社のイオン保険サービスを販売代理店とする業務提携を締結したと発表しており、好材料視されている。 今回の業務提携に伴い、イオン保険サービスの販売チャネル向けに同サービスを「法務あんしんパック」として提供を開始し