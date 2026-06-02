viviONが、バーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City（Vtuber High School City）』を2026年6月1日より始動した。 （関連：【画像あり】『VHS City』へ参加するVTuberの従井ノラ） 『VHS City』は「バーチャルを、日常に。」をコンセプトに、インターネット上にひとつの「街」という世界観を構築するバーチャルクリエイターコミュニティ。これまで独立した世界観のもとで活動して