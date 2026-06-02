開催：2026.6.2 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 7 [マーリンズ] MLBの試合が2日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマーリンズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 1回表、6番 オーウェン・ケイシー カウント3-1から押し出しの四球でマ&#12540