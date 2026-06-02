開催：2026.6.2 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 9 [ロイヤルズ] MLBの試合が2日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロイヤルズが対戦した。 レッズの先発投手はライオン・リチャードソン、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。 1回表、6番 レーン・トーマス 初球を打って左中間スタンド