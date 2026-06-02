現地６月１日、北中米ワールドのグループステージで日本代表と戦うスウェーデン代表が親善試合でノルウェーと対戦した。スウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点。０−３で前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返すも、反撃はここまでだった。 スウェーデンメディア『SPORTBLADET』によれば、かつてアーセナルや清水エスパルスでもプレーしたス