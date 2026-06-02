【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が、6月2日24時29分から放送される音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に出演する。今回は、休養中の菊池風磨（timelesz）に代わり、原嘉孝（timelesz）が畑芽育と共にMCを務める。 ■「常にルーキーでいられる場所へ」山下智久が思いを語る ハリウッド映画『マン・フロム・トロント』（2022年公開）で念願の海外デビューを果たし、海外ドラマ初主