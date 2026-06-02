2日11時現在の日経平均株価は前日比1164.87円（-1.74％）安の6万5769.46円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は254、値下がりは1279、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は125.2円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、信越化 が97.55円、ＳＢＧ が93.33円、ファナック が86.32円、イビデン が83.81円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を49.