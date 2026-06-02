台湾で行われた世論調査で、中国について6割超が「現状維持」を望んでいることが分かった。この数字は過去最高だという。台湾メディアの聯合報は1日、5月22〜27日に1068人を対象に行った世論調査の結果を発表した。頼清徳（ライ・チンダー）総統の就任から2年が経過した時点で、施政に不満を抱く人は49．8％となった。ただ前年の53％からはやや低下しており、「満足」との回答も37％から41％に上昇した。支持政党別では、国民党支