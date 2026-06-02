最近になりアフリカの一部地域でエボラ出血熱が流行し、厳しい状況が続いており、世界保健機関（WHO）は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に認定しました。中国国家国際発展協力署が6月1日に明らかにしたところによると、中国政府はエボラ出血熱の拡大とアフリカ側の必要性に応え、コンゴ民主共和国に緊急人道援助を提供するほか、医療サービスと援助を提供するために医療専門家グループを派遣することを決定しました。