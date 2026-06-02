熊本県高校総体2026／5月30日（土）ダイジェスト 【相撲】文徳が伝統校対決制す 5人で戦う団体戦は、今年も伝統校同士のぶつかり合いになりました。土俵際で粘った文徳の溝上翔真が小手投げで制すと、勢いに乗った文徳が4勝1敗とし、3年ぶりの王座奪還です。 【写真を見る】スポーツマンシップで行こう！ 熊本県高校総体2026／5月30日（土）ダイジェスト 文徳 吉本陽平 主将(3年)「もう日頃からみんな一生懸命頑張ってい