熊本県高校総体2026／5月31日（日）ダイジェスト 【ローイング 女子シングルスカル】菊池の寺田が大差で優勝 総合開会式で選手宣誓を務めた、菊池の寺田智香。向かい風の中でも、後続に35秒の大差をつけて優勝です。 【写真を見る】スポーツマンシップで行こう！ 熊本県高校総体2026／5月31日（日）ダイジェスト 菊池 寺田智香 選手「インターハイは絶対優勝したいですし、2位の選手とも結構差をあけて