熊本県高校総体2026／6月1日（月）ダイジェスト 【バレーボール】日本代表が魅せた！ バレーボール男子の決勝。注目は、高校生で唯一の日本代表に選ばれている、鎮西の一ノ瀬蓮。鎮西はその一ノ瀬が中心となり、圧巻の14連覇です。 【写真を見る】スポーツマンシップで行こう！ 熊本県高校総体2026／6月1日（月）ダイジェスト 鎮西 一ノ瀬蓮 主将(3年)「まだまだレベルアップできるところがある