1970年代から日本のフュージョンシーンを牽引してきたギタリスト・高中正義。近年は“シティポップ再評価”の流れとともに海外での人気が急上昇し、昨年には中国・上海公演、そして40年ぶりのアメリカ公演として、ロサンゼルスの名門ウィルターン・シアターで2Days公演を開催。同公演はソールドアウトとなり、現地の若いファンが熱狂する光景が大きな話題となった。さらに今年はワールドツアーも開催。今年73歳となり、50年以上