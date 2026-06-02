26年W杯北中米大会に臨む日本代表MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）が1日に放送されたNHKBS「スポーツ×ヒューマン信じて 全力で走り抜く 〜サッカー日本代表・中村敬斗〜」（後11・15）に出演。試合中に着用するソックスについて語った。今シーズンは、フランス2部リーグから日本代表入りを目指してきた中村。今大会が自身にとって初のワールドカップとなる。中村は小型のすね当てを使用しソックスを下げて履くスタイ