Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージA卓が6月1日に行われ、東城りお（BEAST X・連盟）が鮮烈な親跳満を炸裂させた。鋭い頭脳と高い雀力を遺憾なく発揮した見事な一撃に、多くのファンから称賛の声が寄せられた。【映像】選択バッチリ！東城りお、開幕戦で決めた美しき三色同順見せ場となったのは第1試合の南2局だ。東城は1万2400点持ちのラス目という苦しい状況の中、挽回を期す大事な