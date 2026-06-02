ダイヤモンドバックス戦の1回、三ゴロに倒れたドジャース・大谷＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグは1日、各地で行われ、ドジャースの大谷はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、左中間二塁打を放つなど4打数3安打だった。1試合3安打は今季5度目。チームは1―4で逆転負けした。ホワイトソックスの西田は「9番・右翼」で出場したツインズ戦で、3試合連続安打となる内野安打